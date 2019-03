Francuscy dyplomaci śmieją się z Brytyjczyków

Brexitowe perypetie Wielkiej Brytanii są niewyczerpanym źródłem żartów dla komentatorów. Także dla dyplomatów innych z krajów. Przedstawicielka francuskiej ambasady w Londynie nie potrzebowała do tego nawet słów.

W piątek już po raz trzeci brytyjski parlament odrzucił wynegocjowaną przez rząd umowę o warunkach rozwodu z Unią Europejską. Premier Theresa May nie zdołała przekonać do poparcia oraz koalicjantów z Demokratycznej Partii Unionistów z Irlandii Północnej. Do głosowania doszło dwa dni po tym, jak parlament odrzucił także osiem innych rozwiązań brexitu.

- Codziennie rano budzi mnie głośno miaucząc, że chce wyjść. Ale kiedy otwieram drzwi, stoi tylko nieruchomo, a gdy go wypuszczam na zewnątrz to patrzy na mnie ze wściekłością - tłumaczyła polityk.

Z podobnych złośliwości zasłynął też szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Były polski premier rozwścieczył zwolenników brexitu mówiąc, że dla architektów wyjścia z UE, którzy nie mieli nawet krzty planu jak je przeprowadzić należy się specjalne miejsce w piekle. Wcześniej na Instagramie zażartował z premier May, podpisując ich wspólne zdjęcie napisem "Może ciastko? Przykro mi, wiśni nie ma". Była to aluzja do krytykowanego przez UE brytyjskiego podejścia do negocjacji: Brytyjczycy chcieliby "mieć ciastko i zjeść ciastko". Brytyjczycy byli też krytykowani za próby wybierania dla siebie korzyści z europejskiego rynku jak wiśni z tortu.