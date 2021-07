Francja. Nowe restrykcje dla podróżujących z kilku krajów Europy

"Podróżni przybywający do Francji z Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Cypru i Grecji są zobowiązani do przedstawienia wyników testu na obecność koronawirusa przeprowadzonego na co najmniej 24 godziny przed podróżą" - ogłosił w sobotę francuski rząd. Dotychczas zarządzenie to obowiązywało obywateli wymienionych państw do okazania wyników testu przeprowadzonego co najmniej 72 godziny przed przekroczeniem granicy. W przypadku Brytyjczyków odstęp czasowy musiał wynieść minimalnie 48 godzin.