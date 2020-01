Finał WOŚP 2020 Gdańsk. Zobacz program wydarzeń

Finał WOŚP w Gdańsku już w niedzielę 12 stycznia. Sprawdź, kiedy zaczyna się główny koncert i kto na nim wystąpi. Wydarzenia podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Finał WOŚP w Gdańsku. Atrakcje 12 stycznia

Zabawa z WOŚP w Szkole Podstawowej nr 79 zacznie się o 11. Przez cały czas można zajrzeć na pchli targ, a do wyczerpania zapasów nabyć słodkie i słone przekąski . O 11:30 zacznie się pokazowa lekcja jogi dla dzieci i rodziców – żeby wziąć udział, trzeba mieć luźny strój i karimatę. Około 14:00 rozpocznie się charytatywna licytacja . Uczestników czeka wiele innych atrakcji. Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na cele 28. Finału WOŚP.

Finał WOŚP 2020 w Gdańsku. Plan głównej imprezy

Finał WOŚP w Gdańsku. Rocznica śmierci Pawła Adamowicza

13 stycznia 2019 roku, podczas kulminacji finału WOŚP w Gdańsku, Światełka do nieba, miał miejsce atak na prezydenta miasta, Pawła Adamowicza. 27-letni recydywista ranił go nożem na scenie finału WOŚP. Paweł Adamowicz zmarł następnego dnia w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Sprawa wstrząsnęła całą Polską. Pod wpływem zbrodni Jerzy Owsiak ustąpił ze stanowiska szefa Fundacji WOŚP, ale po kilku dniach wrócił na to stanowisko. Niedawno prokuratura poinformowała o przedłużeniu śledztwa w sprawie zabójstwa.