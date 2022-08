Europa walczy z upałami. We Francji pojawiły się "tropikalne noce"

Francuzi zmagają się dzisiaj z prawdziwie afrykańską aurą. W większości kraju temperatura ma przekraczać 35 st. C. Miejscami słupki rtęci pokażą nawet do 40 st. C. Już we wczesnych godzinach porannych minimalne temperatury były wysokie, np. w Nicei 24 st. C, a w Paryżu 20 st. C.