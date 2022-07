Jak Polacy znoszą falę upałów? Najnowsze badanie

Do 25. st. C mogliśmy zaobserwować na termometrach w poniedziałek, 25 lipca. We wtorek w prawie całym kraju nastąpiło przełamanie pogodowe - pojawiły się burze i opady deszczu, w niektórych miejscach nawet do 10-20 mm. Niestety, napływ z południowego zachodu ciepłych mas powietrza sprawił, że deszcz nie przyniósł oczekiwanego ukojenia - temperatura wciąż wahała się w granicach 25-20 stopni, a na południowym wschodzie dobiła nawet do 35 st. C.