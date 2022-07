Żar poleje się z nieba. Na początku tygodnia nawet 35 stopni

Po poniedziałkowych upałach we wtorek pogodny wyż odpuści i przejściowo, bo na jeden dzień, całą Polskę przykryje kolejny front atmosferyczny związany z ośrodkiem niżowym znad Morza Północnego. Zatem w całym kraju popada i zagrzmi, a na dodatek na południu opady przybiorą na intensywności i miejscami może spaść nawet do 10-20 mm. Niestety, napływ z południowego zachodu ciepłych mas powietrza sprawi, że deszcz nie przestudzi nam atmosfery i w całym kraju temperatura nadal wahać będzie się w przedziale od 25 do 30 stopni, a do 35 tym razem dobijać będzie na południowym wschodzie.