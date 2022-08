Trzecie uderzenie upałów we Francji. Temperatura ponownie przekroczą 40 st. C

Najgorzej na południowym-zachodzie

Pięć departamentów już od niedzieli zostało objętych alertami pogodowymi: Wschodnie Pireneje, Drome, Ardeche, Gard i Vaucluse. W poniedziałek 33 st. C prognozuje się dla Marsylii, 35 st. C - Montpellier i 36 st. C - Perpignan.