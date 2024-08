Ogień w obwodzie kurskim. "Płonie rosyjski konwój wojskowy"

Nie jest jasne, czym spowodowany jest pożar. Niektóre źródła podają, że w ogniu stanął rosyjski konwój wojskowy. Pojawiają się także informacje o pożarze we wsi Oktiabrskoje, w obwodzie kurskim. "Jeśli to prawda, to jest to dość daleko od Sudży" - komentuje Euromaidan Press. To tam znajduje się ostatni przed granicą punkt przepompowywania rosyjskiego gazu do Europy.