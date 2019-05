Dziennikarz TVP Łukasz S. z nowymi zarzutami. TVP: nie wraca na wizję

Dziennikarz TVP Łukasz S. usłyszał kolejne zarzuty, tym razem dotyczące przemocy wobec partnerki. Grozi za to do pięciu lat więzienia. Jak Wirtualna Polska ustaliła w TVP, reporter na razie nie wróci na wizję.

Za przemoc wobec partnerki grozi do pięciu lat więzienia. Postępowanie prokuratury w tej sprawie trwa. To nie jedyne problemy z prawem Łukasza S. Toczy się właśnie proces, w którym dziennikarz TVP jest oskarżony o znieważenie funkcjonariuszy publicznych będących na służbie oraz publicznego znieważenie innej osoby. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.