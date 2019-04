Ruszył proces dziennikarza TVP. Łukaszowi Sitkowi grozi rok więzienia

Sprawa Łukasza Sitka, który jest oskarżony m.in. o znieważenie funkcjonariuszy publicznych, ruszyła przed Sądem Rejonowym w Gdyni – ustaliła Wirtualna Polska. Kolejne rozprawy zaplanowano na lipiec. Dziennikarzowi grozi do roku więzienia.

Najbliższe rozprawy w procesie Łukasza Sitka zaplanowano na 12 i 15 lipca. Dziennikarz jest oskarżony o znieważenie funkcjonariuszy publicznych będących na służbie oraz publicznego znieważenie innej osoby. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Chodzi o awanturę, do której doszło w lutym 2018 roku. Sitek miał zachowywać się agresywnie w pociągu pendolino wobec kontrolera biletów oraz policjantów. Jak wynika z relacji świadków, miał wulgarnie obrażać i grozić zwolnieniem z pracy. - Ja was, k...a, załatwię - miał krzyczeć, powołując się na pracę w TVP.

Policjanci obezwładnili go i wyprowadzili z pociągu w kajdankach. Dziennikarz odmówił przyjęcia mandatu. Po zdarzeniu został zawieszony w TVP, ale wkrótce wrócił do pracy. Gdy usłyszał zarzuty, TVP poinformowała Wirtualna Polskę, że podchodzi do tego z dużą ostrożnością. "Zarzuty postawione red. Łukaszowi Sitkowi przez prokuraturę nie przesądzają o jego winie, a przedmiotowe zdarzenie oraz jego zachowanie nie były związane z wykonywaniem obowiązków służbowych" – napisało wówczas Centrum Informacji TVP.