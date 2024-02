Dzieje się na Węgrzech. Wali się imperium Orbana?

"Guardian": "Kryzys w węgierskiej polityce obnaża słabości Orbána"

Wyznanie Magyara "potwierdziło krytykę węgierskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, mediów i instytucji Unii Europejskiej dotyczącą tego, jak korupcja stała się systemowa za czasów premiera Orbána. To doprowadziło do skrajnego wzbogacenia jego bliskich współpracowników" - powiedział Sándor Léderer, dyrektor K-Monitor, think tanku zajmującego się przejrzystością i praworządnością w procesie podejmowania decyzji politycznych na Węgrzech.