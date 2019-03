Dymisja szefa SOP. "Secret Service myśli, że jesteśmy Republiką Bananową"

Wirtualna Polska dotarła do nowych informacji odnośnie incydentu z udziałem funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i agentów Secret Service na lotnisku Okęcie. - Amerykanie chcieli pokazać, że to oni rządzą. SOP zrewanżował się akcją z międzynarodowym prawem jazdy i badaniem alkomatem - mówią nam nasi rozmówcy.

O zgrzytach na linii Służba Ochrony Państwa – Secret Service informowaliśmy jako pierwsi . Miało do nich dochodzić podczas zabezpieczenia Szczytu Bliskowschodniego w Warszawie 13-14 lutego. Miał to być jeden z głównych powodów, przez który odszedł ze stanowiska szef SOP Tomasz Miłkowski.

Nie mieli prawka, więc pojawił się alkomat

Problem z agentami Secret Service

- Na etapie przygotowania wizyty amerykańska strona była bardzo skrupulatna i nerwowa. Nie dość, że przyjeżdżał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, to w Szczycie Bliskowschodnim brało udział ok. 60 delegacji. Amerykanie uznali, że to oni wiedzą najlepiej, jak zabezpieczyć szczyt. Potraktowali nasze służby z góry. Zaczęli wypytywać o wszystkie, nawet te najdrobniejsze szczegóły. To zirytowało kierownictwo SOP. W "ramach rewanżu" domagano się od agentów Secret Service okazania międzynarodowego prawa jazdy - mówi nam drugi rozmówca, funkcjonariusz ze służb.