Drwiny z Anny Zalewskiej. "List od rodzica"

"Nie ucieknie pani od odpowiedzialności" - ostrzega szefową MEN w nowym spocie Koalicja Europejska. W nagraniu działanie Anny Zalewskiej nazwane są "deformą edukacji".

"Pani Anno! Kupiła już pani bilet do Brukseli? Pewnie rozgląda się pani teraz za nowymi garsonkami. Cóż, za prawie 50 tys. zł miesięcznie można zrobić niezłe zakupy. No tak, każdy ma swoje problemy" - czyta lektorka w klipie, a z treści wynika, że jest to treść listu rodzica do minister edukacji.