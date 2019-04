Uderzenie w Jarosława Kaczyńskiego. To jego słowa

Wielokrotne zapowiedzi prezesa PiS "dojścia do prawdy" ws. katastrofy smoleńskiej przypomina w nowym spocie Koalicja Europejska. Słowa Jarosława Kaczyńskiego zestawiono z kontrowersyjnymi ekshumacjami ciał ofiar katastrofy.

"Ostateczne ujawnienie prawdy”, "Musimy dojść do prawdy o Smoleńsku" czy "Musimy ustalić prawdę” - takie zapowiedzi prezesa PiS znalazły się w materiale przygotowanym przez KE. To wypowiedzi Kaczyńskiego z kilku miesięcznic smoleńskich w Warszawie.

"Jeżeli powiem, że niczego nie dowiedziałem się więcej, to to będzie zgodne z prawdą" - stwierdza na zakończenie spotu marszałek Stanisław Karczewski, pytany o to, czego nowego ws. katastrofy dowiedział się w ostatnim czasie.