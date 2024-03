Dramat w Strefie Gazy. Biden ogłosił ważną decyzję

Biden ogłosił plany rozpoczęcia zrzutów pomocy humanitarnej na początku spotkania dwustronnego z premier Włoch Giorgią Meloni w Białym Domu, zapowiadając, że pierwsze loty zaczną się "w najbliższych dniach". Oświadczył, że USA są zdeterminowane, by pomóc cierpiącym cywilom i "nie cofną się przed niczym", aby to zrobić. Stwierdził też, że obecny przepływ pomocy do Gazy jest niewystarczający.