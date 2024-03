Joński żąda przeprosin od prok. Dudzińskiej. Dostał odpowiedź

Co naprawę powiedział Joński?

Joński w TOK FM powiedział m.in.: "swoją drogą i pani Wrzosek, i ta druga pani prokurator, która kazała umorzyć sprawę, będą za tydzień wezwane. Ten prokuratorski wątek jest bardzo w ogóle ciekawy, bo muszę państwa poinformować, że Najwyższa Izba Kontroli zbadała wybory korespondencyjne i złożyła kilka zawiadomień do prokuratury, m.in. na pana Morawieckiego, pana Sasina, pana Dworczyka, prokurator to umarzała. I proszę zwrócić uwagę, że ta sama pani prokurator, która umarzała to wszystko, wszczęła postępowanie. I co ciekawe, po przegranych przez PiS wyborach przesłuchała m.in. Morawieckiego, Dworczyka, Bielana".