Prok. Dudzińska ma 24 godziny. Joński żąda przeprosin

- Co więcej, mówiłem o umorzeniu postępowaniu z wniosku NIK, ale to była inna pani prokurator. I ta inna prokurator również wszczęła i przesłuchiwała po przegranej przez PiS wyborach Morawieckiego, pana Bielana i pana Dworczyka. Ale nie pani Dudzińska. Wniosek zostaje dzisiaj wysłany. Czekam na przeprosiny i wzywam do natychmiastowego zaprzestania naruszania dóbr osobistych - podsumował.