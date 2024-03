Klucz do wojny i pokoju. Bliski Wschód i USA patrzą na Iran

Ali Hamadeh, dziennikarz i analityk libańskiej gazety An-Nahar, określił sytuację jako "negocjacje prowadzone ogniem". Obie strony kalkulują, na co mogą sobie pozwolić, by przeciwnik nie był zmuszony do rozpoczęcia konfliktu na pełną skalę. Bo USA i Iran są zgodne co do jednego: konfrontacja miałaby katastrofalne konsekwencje. I jak mantrę powtarzają: nie chcemy rozpoczynać wojny.