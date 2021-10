Dramat migrantów na granicy. Lekarka mówi wprost: Nie przeżyją tego

- Jesteśmy grupą, która pracuje na granicy, nie mamy jednak możliwości wejścia do strefy przygranicznej, o co się staramy i w związku z czym prowadzimy stały dialog z MSWiA. Są ludzie, którzy potrzebują pomocy, a my jesteśmy w gotowości - tak o grupie "Medycy na Granicy" mówiła w TVN24 Małgorzata Nowosad. Wraz z grupą lekarzy pomaga migrantom, którym udaje się przedostać na stronę polską.