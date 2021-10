Dzieci z hipotermią trafiają do szpitali. Lekarze pomagają migrantom

- Dzisiaj już wiemy, że dzieci z Michałowa, o których wczoraj mówiliśmy, o które pytaliśmy zostały wywiezione z powrotem do lasu. (...) Jako posłanki Lewicy, jako posłowie Lewicy apelujemy do sumień posłanek PiS - drogie panie jesteście matkami, babciami i apelujemy do was - pomyślcie, co by się stało, gdyby te dzieci były wasze - mówiła posłanka.