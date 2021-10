Burza po zachowaniu Solocha. Gen. Polko: Podrzucanie mu tego zdjęcia to sugerowanie, że jest mordercą

W sieci zawrzało po zachowaniu szefa BBN Pawła Solocha podczas debaty w Sejmie nad przedłużeniem stanu wyjątkowego. Opozycja krytykuje go za to, że wyrzucił na ziemię zdjęcie dziecka migrantów z Michałowa, podane mu przez posła PO. W obronie Solocha stanął gen. Roman Polko. - To nie fair w stosunku do szefa BBN, jeżeli ktoś próbuje go prowokować po to, żeby później jego gest wykorzystywać w swojej grze partyjnej - powiedział Wirtualnej Polsce.