Skandal w Sejmie. Paweł Soloch wyrzucił zdjęcie dziecka migrantów

Zaczęło się od słów posła Artura Łąckiego, który wchodząc na mównicę, mówił w stronę o polityków partii rządzącej: "nie dość, że są tu idioci, to jeszcze chamy". - Chciałem zapytać, dlaczego pozwalacie szczuć psami na te dzieci, ale was nie ma o co pytać, bo to jest wołanie na puszczy - krzyczał polityk opozycji.