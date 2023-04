Dragan o sztucznej inteligencji: Będzie po nas. Nie ma pomyślnego scenariusza

Ważne, co z tym zrobimy. "Nóż nie decyduje"

- Narzędzie zostało stworzone w taki sposób, by nam służyć. Człowiek zawsze mógł decydować, jaki zrobi użytek z wynalazku. Tymczasem nóż nie zdecyduje, że nam zaszkodzi, a to urządzenie może to zrobić. To dość niepokojące - zauważa profesor.