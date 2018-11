Doradca rządu o powrocie Donalda Tuska. "Nigdy nie wyszedł z polskiej polityki"

Prof. Waldemar Paruch z Centrum Analiz Strategicznych KPRM uważa, że szef RE kalkuje powrót do polskiej polityki. - Kończy mu się praca i kariera jego politycznej promotorki Angeli Merkel. Donald Tusk jest zbyt młody na emeryturę - twierdzi.

Doradca rządu przekonuje, że były premier nigdy nie wyszedł z polskiej polityki, więc ciężko będzie mówić o jego powrocie. - Zawsze był w niej obecny. Dzisiaj nie widać mocnego przyzwolenia społecznego na to, by Donald Tusk podjął rywalizację z Andrzejem Dudą o prezydenturę. Tuska obciążają jego rządy jako premiera - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Waldemar Paruch.

Paruch odniósł się też do obecności Tuska na obchodach Święta Niepodległości. Szef RE zajął miejsce w piątym rzędzie i został pominięty w przemówieniu Andrzeja Dudy. - Można odnieść wrażenie, że ustawił się w kontrze do uroczystości, starając się podnieść negatywne emocje. Po raz drugi zwiódł go słuch społeczny. Pierwszy raz zdarzyło się to podczas tzw. puczu grudniowego w 2016 r. - zakończył.