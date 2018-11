Donald Tusk wróci wcześniej do Polski? "Sonduje tę opcję"

Szef RE kończy kadencję ostatniego dnia listopada 2019 roku. Jak informują ludzie z jego środowiska, Donald Tusk sondował jednak możliwość skrócenia kadencji o trzy miesiące. Mógłby wtedy wrócić do kraju w kluczowym momencie kampanii parlamentarnej.

Komentatorzy życia politycznego prześcigają się w kreśleniu scenariuszy dla Donalda Tuska. Tryumfalny powrót na białym koniu, emerytura, a może prestiżowa posada w którejś z instytucji międzynarodowych? Po zakończeniu kadencji w Brukseli były premier będzie musiał podjąć decyzję, co dalej.

Jak donosi gazeta.pl, powołując się na osoby z otoczenia Tuska, szef Rady Europejskiej sondował w Brukseli możliwość zakończenia kadencji nie w listopadzie, a wrześniu 2019 roku. To pozwoliłoby mu wrócić do Polski w kluczowym momencie kampanii parlamentarnej.

Choć to tylko jedna z opcji dla byłego premiera, wygląda na to, że najbardziej prawdopodobna. Fakt, że w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość, de facto zamyka Donaldowi Tuskowi drogę do objęcia wysokiego stanowiska w Unii Europejskiej, NATO czy ONZ. Polski rząd będzie bowiem głosował przeciwko jego kandydaturze.