Donald Tusk nie chce powrotu do Sejmu. Wyborcy też nie

Donald Tusk wyznał ostatnio, że świadomość kandydowania do Sejmu go "demotywuje". Myśl o powrocie na wiejską nazwał "upiorną". Czy szef Platformy Obywatelskiej powinien się zatem pojawiać na listach wyborczych? W najnowszym sondażu dla "Super Expressu" wyborcy wypowiedzieli się jasno - 52 proc. pytanych nie chce powrotu Tuska do Sejmu.