Wpadka Tuska w TVN24. Jest komentarz byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego

Lider PO: poszedłbym nawet do piekła

- Sejm jaki jest, taki jest, co ludzie myślą o posłach i władzy PiS, to mniej więcej wiemy. Ja bym do piekła poszedł nawet po to, żeby uratować Polskę przed tym bałaganem, jaki nam zgotowano - zadeklarował lider PO.