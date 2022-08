Tusk miał za chwilę zacząć program na żywo. Te słowa miały się nie nagrać

- Stanę na głowie, życie oddam, by sytuację w Polsce zmienić, ze względu na moje wnuki. Zrobię naprawdę wszystko, by Polskę uwolnić od tego, co się dzieje. Nie narzekam, takiego zadania się podjąłem. Wynik wyborów jest ostatecznym rezultatem tego, co dzieje się w głowach ludzi. Coś dzieje się w głowach Polaków, że PiS ma 30 proc. Musimy mieć świadomość, że prawdziwy wybór dokonuje się w naszych głowach. Głosowanie to ostatni akt. Jak ktoś robi dobre rzeczy, to widzi kto mu przeszkadza. Tak jak przy Odrze. Zobaczyliście ich, za przeproszeniem, na golasa. Wszystko było widać - powiedział Donald Tusk.