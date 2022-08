Czarnek zmienia zdanie. "Ten fragment mógłby zniknąć"

- Zostało to skrzywione do tego stopnia, że fragment z podręcznika do historii i teraźniejszości mógłby rzeczywiście zniknąć - powiedział w Polsat News minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Odniósł się w ten sposób do kontrowersji, które wywołał fragment o "produkcji ludzi". W ten sposób autor podręcznika do HiT określił in vitro.