Mówił o podręczniku do HiT. Przy jednym temacie załamał mu się głos

"Nie ma dla nich granic łajdactwa"

Do tego właśnie fragmentu odniósł się także Donald Tusk. - Dzisiaj odkryłem maluteńki rozdział o in vitro. W tym podręczniku Czarnek i jego współpracownicy zamieścili takie słowa: dzieci z in vitro, to jest hodowla ludzi, kto będzie kochał takie dzieci - tłumaczył Tusk.