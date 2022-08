Historia i Teraźniejszość. Podręcznik do nowego przedmiotu budzi emocje

Historia i Teraźniejszość to nowy przedmiot, który od września zawita do polskich szkół. Będzie on obowiązkowy dla wszystkich uczniów, którzy nie będą zadawać matury z WOS-u. Wydany niedawno przez Wydawnictwo Biały Kruk podręcznik do przedmiotu, stał się elementem dyskusji, ze względu na zawarte w nim treści.