"Szkodnicy". Szefowa Polskiego Związku Wędkarskiego o władzach Wód Polskich

- Tony ryb leżą na dnie rzeki. Eksperci oszacowali, że to, co wypłynęło, to 10 proc. To wszystko gnije. Te ryby nie zdechły przez przyduchę, to gnije przez brak tlenu. Bardzo proszę, by rządzący nie mówili, że katastrofa się kończy. Jesteśmy w trakcie katastrofy - podkreśliła szefowa Polskiego Związku Wędkarskiego.