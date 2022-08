Tusk nad Odrą: Nie tylko z rzeki, ale z telewizji publicznej i podręczników zrobili ściek

- Tony ryb leżą na dnie rzeki. Eksperci oszacowali, że to, co wypłynęło, to 10 proc. To wszystko gnije. Te ryby nie zdechły przez przyduchę, to gnije przez brak tlenu. Bardzo proszę, by rządzący nie mówili, że katastrofa się kończy. Jesteśmy w trakcie katastrofy. Wody Polskie, które chciałyby być użytkownikiem rybackim, się do tego nie nadają. Nie mają wiedzy, ludzi, sprzętu i nie reagują, tak, jak my. To zwykli członkowie PZW stanęli na wysokości zadania - dodała.