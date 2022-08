Wywołał zamieszanie ws. skażenia Odry. Tłumacz ze szczecińskiej konferencji wyjaśnia

"Usłyszałem 'parzy ręce' zamiast 'rtęć w rzece'"

Jak się potem okazało, tłumacz źle przekazał politykowi pytanie. Jak doszło do tak fatalnej pomyłki? - Z powodów technicznych (akustyki) nie słychać było pytań stawianych z sali. Pytanie, o które pan pyta, stawiano kilka razy. Prosiłem o to, bo nie doszła do mnie pełna jego treść. Mimo najszczerszych chęci. Stąd usłyszałem 'parzy ręce' zamiast 'rtęć w rzece'. Podobnie było z pytaniem pierwszym, ledwie słyszalnym z przodu. Dopiero trzecie pytanie było w pełni słyszalne, bo pytający wyszedł zupełnie do przodu. Proszę skonfrontować moje słowa z nagraniami - mówi tłumacz w rozmowie z Onetem.