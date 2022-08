Zatruta Odra. Premier do dziennikarza TVN24: Dałem panu szansę kilka razy

We wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów odbędzie się specjalna debata, jak zaostrzyć przepisy wobec przestępców zrzucających odpady do rzek - poinformował Mateusz Morawiecki. Jak dodał, kary powinny być bardziej surowe. Morawiecki był pytany także o usprawnienie komunikacji między polską stroną a niemiecką w kwestii katastrofy na Odrze. - Trzeba wspomnieć o fake newsie, który został przedstawiony przez Platformę Obywatelską. Donald Tusk podchwycił go, chyba trzymali kciuki za tę rtęć - komentował Morawiecki. Krótko starł się w tym temacie z dziennikarzem TVN24.