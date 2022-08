Rtęć w próbce z Odry. Nowe informacje z Niemiec

Teraz niemiecki minister ponownie zabrał głos w sprawie - podczas konferencji prasowej w mieście Lebus w Brandenburgii nad Odrą. - Strona polska poszukuje 300 substancji. Szukamy w ciemności - insektycydy, pestycydy, wszystko jest badane. I to robią Polacy, my również to badamy. To jak szukanie igły w stogu siana - tłumaczył.