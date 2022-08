Zamieszanie po konferencji ws. Odry. Lubuska marszałek: to straszny skandal

- Po co miałabym kłamać? To jest straszne, że cały rząd PiS zaangażował się w tą nagonkę na mnie. Najpierw były doniesienia w niemieckich mediach, że w badaniach Odry służby Brandenburgii wykryły rtęć, dlatego rozmawiałem z ministrem, żeby to potwierdzić. W tej rozmowie uczestniczyli też moi pracownicy, a połączenie było zdalne. Minister sam powiedział, że wykryli rtęć i to prawda, co piszą media. Każde słowo zapisałam skrupulatnie. Powiedzieli, że natężenie rtęci było tak wysokie, że skala tego nie obejmuje. Jeśli jestem w posiadaniu takiej informacji, z pierwszej ręki od ministra środowiska, to uznałam, że niezwłocznie muszę poinformować o tym, jak groźna jest ta woda - tłumacz Polak w rozmowie z WP.