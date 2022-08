Niemiecki minister oburzony. Przemysław Czarnek chce dymisji Elżbiety Polak

Sprawa "rtęci" w rzece. Marszałek Polak tłumaczy

Wirtualna Polska skontaktowała się z marszałek Polak. - Chcę wierzyć, że doszło do pomyłki ze strony tłumacza, ale zaskakujące jest to, że wszystkie media prorządowe i osoby odpowiedzialne za stan Odry natychmiast to podchwyciły - mówi w rozmowie z WP marszałek Polak, komentując niedzielną konferencję prasową z udziałem ministra Vogla.