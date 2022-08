PiS triumfuje, a Odra dalej umiera. Burza w sieci po wspólnej konferencji

"Rządowy triumf w związku z tym, że w Odrze to nie rtęć, przypomina 1:27 po wyborze Tuska i 'Polacy nic się nie stało'. To, że wciąż nie wiadomo co jest przyczyną zatrucia i nikt z góry władz nie poczuwa się do odpowiedzialności pokazuje, że PiS nie ma pomysłu na wyjście z kryzysu" - ocenił dziennikarz Jacek Nizinkiewicz.