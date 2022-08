Skażenie Odry. Zakaz korzystania z rzeki zostanie przedłużony

- Tak jak na początku mieliśmy zbyt dużo tlenu (...), tak teraz tego tlenu jest zdecydowanie mniej i mamy także groźbę przyduchy, czyli już procesu można powiedzieć odwrotnego w stosunku do tego, co się działo, a także powodującego śnięcie ryb. Mam nadzieję, że to nie będzie na wielką skalę - dodał.