Marszałek Elżbieta Polak: rząd nasłał na mnie służby

- Rząd obszedł się ze mną w okrutny sposób - mówiła marszałek województwa lubuskiego, podczas poniedziałkowej konferencji. Odniosła się w ten sposób do zamieszania ws. wypowiedzi Axela Vogla na temat obecności rtęci w Odrze. - Osobiście uważam, że to temat zastępczy. Wręcz nie do pomyślenia, żeby minister Paweł Szefernaker nasyłał na mnie służby. Z tego powodu, że marszałek lubuska postanowiła ostrzec ludzi przed niebezpieczeństwem - mówiła Elżbieta Polak.