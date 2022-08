Prezes NBP: obiecali Tuskowi stołek w Brukseli

- I tu chodzi o zrealizowanie niemieckiego planu - obalenia rządu Prawa i Sprawiedliwości, ustanowienia jakiegoś "rządu Tuska" (bo niekoniecznie on musi być premierem) i wprowadzenia nas do strefy ERM II, czyli związania złotego z euro trwałym kursem, co byłoby przedsionkiem do wprowadzenia euro - mówił prezes NBP.