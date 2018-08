Dentystka: woda smakowa ma więcej cukru niż pączek. Rodzice: co Ty wiesz!

- Nadmierne spożywanie wód smakowych może prowadzić u dzieci do próchnicy, otyłości, kłopotów z koncentracją, a nawet cukrzycę typu 2 – mówi dentystka dr Anna Zalas. Lekarka chciała uświadomić rodzicom, czym grozi podawanie wód smakowych, a zalała ją fala hejtu.

Niemal wszystkie polskie dzieci mają próchnicę (PAP, Fot: RUI VIEIRA)

Dentystka nieustannie styka się z dziećmi, które mają próchnicę. – Pięciolatek ze zdrowymi zębami to teraz prawdziwa rzadkość – mówi Wirtualnej Polsce. By unaocznić rodzicom, z czego się to bierze, opublikowała post na temat wód smakowych.

"Powracam do tematu wody smakowej, którą większość z was poi swoje dzieci hektolitrami. Moi drodzy, ja rozumiem, że można być pewnych rzeczy nieświadomym, że człowiek bez wykształcenia medycznego na pewnych rzeczach po prostu się nie zna (no bo i skąd ma się znać?) i że reklama potrafi urobić nawet największych twardzieli krzycząc do nas z tv, plakatów, radia i nawet wyskakując z szafki w łazience. Jednak temat wody smakowej mnie przeraża i zazwyczaj aż nie dowierzam słuchając rodziców, kiedy przeprowadzam wywiad i od słowa do słowa wychodzi, że jednak ta szalejąca próchnica znikąd się nie bierze" – napisała na Facebooku.

Lekarka zamieściła tam informację, że podstawowym składnikiem wody smakowej jest cukier. - Półtoralitrowa butelka może dostarczyć od 200 do nawet ok. 350 kcal. A przy tym 100 ml takiego napoju zawiera jedną łyżeczkę cukru, 250 ml czyli standardowa szklanka już ponad dwie łyżeczki, a cała duża butelka zawiera nawet 69g czyli 14 łyżeczek cukru – przestrzega dr Zalas. I dodaje: - To więcej niż jeden pączek (ok. 34 g) czy porcja batona (ok. 32g). Tak więc woda smakowa na równi ze słodyczami może powodować nadwagę, otyłość i przede wszystkim próchnicę.

Dentystka podkreśla, że informuje rodziców małych pacjentów, czym grozi picie wody smakowej. – Oni często nie zdają sobie sprawy, że dziecko spożywa tyle cukru w napoju, który w nazwie ma wodę. Przez swoją niewiedzę, nieprawidłowo rozumianą troskę o dziecko lub po prostu niedbalstwo rodzice serwują swojemu dziecku próchnicę, otyłość, kłopoty z koncentracją, a nawet cukrzycę typu 2 – podkreśla dentystka.

Gdy dr Zalas umieściła informację na temat szkodliwości wody smakowej w internecie i dodała informację, że woda smakowa ma więcej cukru niż nutella, pod jej wpisem zawrzało. Wpis skomentowało ponad 1300 osób. Część rodziców popiera lekarkę, ale wiele osób nie widzi nic złego w podawaniu swoim dzieciom wysoko słodzonych napojów. "Mój syn od ósmego miesiąca życia pije colę, teraz ma cztery lata i ma się dobrze" – napisała jedna z mam. "Trudno mi w to uwierzyć, bo ta woda nie jest taka słodka, a nutella owszem". "Pani doktor chyba szuka klientów. Klasyczne straszonko" – dodała inna.

85 proc. polskich sześciolatków ma próchnicę, wśród piętnastolatków odsetek ten zwiększa się do niemal 92 proc, a wśród osiemnastolatków sięga już 96 proc. - wynika z raportu firmy Ipsos. Polska jest wniechlubnej czołówce krajów Europy pod tym względem.

