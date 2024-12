Pojechali do Kijowa. Tak zareagował Miedwiediew

Politycy do Kijowa wyjechali jeszcze w sobotę, ale z powodów bezpieczeństwa informacji o ich wyjeździe nie podano do wiadomości publicznej. O wizycie poinformowali sami w niedzielę rano w serwisie X, już po przybyciu do stolicy Ukrainy, wrzucając zdjęcie z kijowskiego dworca kolejowego.