Dał się nagrać Dubienieckiemu, teraz ma kłopot. Jest postępowanie wobec prokuratora

Marcin Dubieniecki, były mąż Marty Kaczyńskiej podejrzany o wyłudzenie ponad 14 mln zł, upublicznił nagrania swoich rozmów z prowadzącym śledztwo prokuratorem Markiem Sosnowskim. Próbował go przekonać do oddania paszportu. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, w sprawie nagrań prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Już wcześniej podano, że Marek Sosnowski nie będzie reprezentował prokuratury przed sądem.

Były mąż Marty Kaczyńskiej jest oskarżony o wyłudzenie ponad 14 mln zł, spędził w areszcie 14 miesięcy, nadal nie może opuszczać kraju. I to właśnie o przywróceniu paszportu Dubieniecki rozmawiał z szefem zespołu prokuratorów, którzy zajmują się jego sprawą. W nagraniu Marek Sosnowski mówi, że nie widzi przeszkód, by były adwokat odzyskał prawo wyjeżdżania za granicę, ale jego szefowie podjęli inną decyzję.

Prokurator pod lupą

- Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla okręgu krakowskiego po zapoznaniu się z treścią nagrań ujawnionych przez pana Marcina Dubienieckiego prowadzi postępowanie, które wyjaśni okoliczności tego wydarzenia - wyjaśnia WP prok. Krzywycki. - To wstępna ocena prawna, nie postępowanie przeciwko panu prokuratorowi. Ono ma na celu ustalenie, czy doszło do naruszenia zasad etyki. Oprócz obrazy przepisów prawa, podstawą do wszczęcia tego postępowania może być też naruszenie godności urzędu prokuratura. A niektóre wypowiedzi pana prokuratora dają podstawę do badania w tym kierunku - mówi rzecznik Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Decyzja o wszczęci postępowania przeciw prokuratorowi Sosnowskiemu ma zapaść w ciągu dwóch tygodni - tyle zwykle trwa wstępne sprawdzanie sprawy.