Czerwona karta dla Trzeciej Drogi. Biedroń ostro o partii

Grzegorz Sroczyński zwrócił uwagę, że zagrożeniem dla koalicji w sprawie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców jest Trzecia Droga. Według niego, w tej sprawie Trzecia Droga wyjdzie na "cieniasów", ponieważ oczywiście nie zerwie tej koalicji, jeśli nie będzie zgody co do składki. Biedroń ostrzegł wszystkich tych, którzy są skłonni do zerwania koalicji, i wezwał do ostrożności tych, którzy publikują wulgarne wpisy w internecie.