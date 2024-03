Bodnar zawiesił prezesów sądów. Jest decyzja ws. Nawackiego

Maciej Nawacki, znany jako członek tzw. neo-Krajowej Rady Sądownictwa, to prezes sądu, który zasłynął z zawieszenia sędziego SR Pawła Juszczyszyna. Nawacki podjął tę decyzję po tym, jak Juszczyszyn w listopadzie 2019 roku zwrócił się do Kancelarii Sejmu z prośbą o dostęp do list poparcia do neo-KRS. Nawacki później podarł uchwałę sędziów sądu, któremu przewodzi, w sprawie "zaniechania działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków", podaje rp.pl.