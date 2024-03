Dramat w Lublinie. Odesłali pacjentkę do domu. Zmarła po trzech dniach

Syn zmarłej kobiety, mówił, że na SOR wykonano tomografię głowy i prześwietlenie ręki jego matki. Lekarze dali jej też środki przeciwbólowe a następnie odesłali do domu. Niestety stan zdrowia pani Joanny pogarszał się. Następnego dnia pogotowie zabrało ją do szpitala. Wtedy okazało się, że doszło do zakażenia, które doprowadziło do wstrząsu septycznego. Pani Joanna zmarła we wtorek, 5 marca, podaje TVN24.