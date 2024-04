Czeka nas upalna niedziela wyborcza. Synoptyk IMGW ma propozycję

W sobotę (6 kwietnia) pogoda - jak prognozuje synoptyk - będzie jeszcze kapryśna, niemniej będzie to pierwszy po kilku dniach naprawdę przyjemny dzień. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu i porywisty wiatr. Zachmurzenie będzie jednak zmienne: słońce, potem chmury i znów przejaśnienie. Najzimniej ma być nad morzem. Tam temperatura maksymalna wyniesie od 10 do 12 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach kraju od 14 do 20 stopni Celsjusza.