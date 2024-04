Trudno w to uwierzyć, ale nadciąga upał. Nigdy lato nie objawiło się tak wcześnie

W całej Polsce w sobotę temperatura zbliżać się będzie do 20 stopni. Nieco chłodniej ma być na północy kraju, ale na Dolnym Śląsku spodziewane jest 25 stopni C .

W niedzielę będzie jeszcze cieplej, od 23 do 26 stopni w centrum, a na południu nawet do 29 stopni. Takie warunki będą zachęcać do spacerów, mogą też przesłużyć się wyborczej frekwencji w niedzielę.